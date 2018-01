Katie Holmes (39) und Jamie Foxx (50) sorgten für den süßesten Moment der vergangenen Tage – und das nicht ganz freiwillig! Auf einer Pre-Grammy Gala in New York traten die Hollywood-Stars zum ersten Mal öffentlich als Pärchen auf, nachdem sie ihre Beziehung jahrelang verstecken mussten. Ein akribisch geplantes Liebes-Outing steckte aber nicht dahinter, Katie war der große Augenblick sogar richtig unangenehm.

Gastgeber Clive Davis (85) war es, der den beiden ihren ersten gemeinsamen Moment im Spotlight der Öffentlichkeit bescherte: Der Produzent soll Katie und Jamie an denselben Tisch gesetzt haben. Um der Aufmerksamkeit zu entgehen, huschte die Ex-Dawson's Creek-Darstellerin zwischenzeitlich an einen anderen Platz – das entging Davis natürlich nicht. "Diese Dame hat den Raum genau dann verlassen, als ich sie vorstellen wollte, sie saß an diesem Tisch mit Jamie und den anderen. Wenn ihr schon zusammen sitzen wollt, könnte es eine bessere Nacht dafür geben?", zitiert People den 85-Jährigen, der diese Worte vor allen Anwesenden an Katie gerichtet hatte.