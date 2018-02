In dieser Bachelor-Staffel wird kein Blatt vor den Mund genommen. Besonders die Kandidatinnen untereinander scheinen sich alles andere als gut zu verstehen. Der Zickenterror scheint so groß wie noch nie zu sein. Ex-Bachelorette-Halbfinalist Nik Schröder zeigt sich im Promiflash-Interview entsetzt über die streitlustigen Girls: "Es ist definitiv das bis jetzt asozialste Verhalten von Frauen im Fernsehen beim Bachelor. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Das mit den Beleidigungen ist brutal."