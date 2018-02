Während "Die kleine Hexe" gedreht wurde, galt für Karoline Herfurth (33) striktes Nasenputzverbot! Die Berlinerin verkörpert die quirlig-magische Kinderbuchfigur ab 1. Februar im Kino. Weil ihr echtes Riechorgan für die Rolle allerdings zu zart und zierlich ist, musste eine Attrappe her! Stundenlang verbrachte die 33-Jährige deshalb in der Maske – das Ergebnis kann sich aber sehen lassen! Ein kniffliges Problem bereitete der XXL-Kolben der Schauspielerin aber dennoch, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Wir haben im November gedreht und ich durfte ja nie die Nase putzen. Das heißt, ich saß dann da immer so mit meinen Wattestäbchen am Set!"