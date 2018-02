Gerade erst packte ein Insider aus: Selena Gomez (25) soll sich bereits seit Mitte Januar in psychologischer Behandlung befinden. Die US-Sängerin, die sich schon 2016 wegen ihres geringen Selbstwertes in Therapie begab, soll jetzt gegen Depressionen und Ängste kämpfen. Über den Auslöser schweigt die E! News-Quelle allerdings. Wird der "Wolves"-Interptertin etwa der Rummel um ihre Beziehung zu Ex Justin Bieber (23) zu viel? Schließlich sorgen sich nicht nur Anhänger wegen der aufgefrischten Romanze. Angeblich soll auch ihre Mutter Mandy Teefey (41) kein Fan der Lovebirds sein…