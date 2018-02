Er geht echt jeden Tag ins Gym – für den perfekten Sommerbody! Love Island-Star Mike Heiter verordnet sich ein knallhartes Fitnessprogramm. Er möchte zur heißesten Jahreszeit perfekt in Form sein. Wie diszipliniert er dabei sein muss, erklärt der Liebste von Elena Miras im Promiflash-Interview: "Ich gehe jeden Tag auf jeden Fall einmal ins Gym. Ich versuche, manchmal zweimal zu gehen – also morgens dann Ausdauertraining und abends Krafttraining zu machen." Begleitet wird er dabei von den beiden Düsseldorfer Ärztinnen Dr. Cakmak & Cakmak, die Mike in allen medizinischen Belangen zur Seite stehen.