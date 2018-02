Kulinarisch hat das Dschungelcamp zwar in Hinblick auf die Exotik viel zu bieten – große Mengen kommen hier aber nicht auf den Tisch. Kein Wunder also, dass die Kandidaten in kürzester Zeit eine Gewichtsreduktion erreichen, die auch den diäterprobtesten Hollywood-Star vor Neid erblassen lässt. David Friedrich (28) hungerte ganze 15 Tage am australischen Lagerfeuer – jetzt verriet er, wie effektiv die Dschungel-Diät wirklich war!