Justin Timberlake (37) und seine Frau Jessica Biel (35) schwingen zusammen das Tanzbein! Das Paar ist zwar seit nunmehr sechs Jahren verheiratet, im neuen Musikclip des Sängers wirken die zwei jedoch trotzdem wie frisch verliebt. Und das ist nicht der einzige aktuelle Liebesbeweis der beiden – Jessica gratulierte ihrem Gatten Ende Januar nämlich auch zu seinem Geburtstag und fasste ihre Zuneigung für ihn in rührende Zeilen: "Auf ein neues spektakuläres Jahr. Ich bin so stolz auf alles, was du erreicht hast und alles, was noch vor dir liegt!"