Wird Jessica Paszka (27) an der Herausforderung Let's Dance scheitern? Schon in wenigen Wochen wird die Bachelorette zum ersten Mal übers Parkett fegen. Einer, der diese Erfahrung schon hinter sich hat, ist Ur-Bachelor und Sportskanone Paul Janke (36). Der charmante Blondschopf ist sich sicher: Die Kandidaten wissen gar nicht so richtig, was auf sie zukommt – inklusive Jessica. Beim Milka-Event verrät der 36-Jährige jetzt im Interview mit Promiflash: "Ich glaube, die wird sich noch mal umgucken. Weil, das echt… ich meine, ich hab’s ja auch mitgemacht, drei Monate, jeden Tag sechs bis zehn Stunden… Das ist nicht ohne, aber es ist auch eine tolle Erfahrung."