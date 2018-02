Sie braucht dringend eine Inspiration! Johanna Klum (37) ist aktuell zum zweiten Mal schwanger. Ihre zweijährige Tochter erwartet in wenigen Monaten einen kleinen Spielgefährten. Die Moderatorin weiß bisher zwar noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber die Namensfindung bereitet ihr jetzt schon Kopfzerbrechen: "Also, beim Mädchen habe ich so ein paar Ideen, bei Jungs nicht die geringste Ahnung", verrät sie beim Deutschen Fernsehpreis im Promiflash-Interview.