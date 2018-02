Er hat eine Traumfrisur: Mike Heiters Styling ist immer perfekt. Der blonde Schopf des einstigen Love Island-Hotties könnte nicht besser sitzen. Der Muskelmann wird ständig gefragt, was er für seinen Look macht und was sein Beauty-Geheimnis ist. "Eigentlich liegen die auch schon so, dass ich nicht mehr viel machen muss", verrät der Strahlemann im Promiflash-Interview. Ein, zwei Tipps hat er dann doch für seine männlichen Fans – so bekommt Mann die ultimativen Heiter-Haare.