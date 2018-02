Ein Moment, der nicht nur die Zuschauer schockte! Auch wenn es am Ende nicht für die Dschungelkrone reichte, trat Daniele Negroni (22) am Samstagabend ganz in Siegeslaune zu seiner letzten Prüfung im Dschungelcamp an. Für den Sänger standen schaurige Ekel-Essen auf dem Plan – unter anderem eine zappelnde Wasserspinne. Das bis dahin quicklebendige Tierchen landete ohne Zögern in Danieles Mund und fiel seinen Zähnen zum Opfer!

MG RTL D /Stefan Menne Daniele Negroni, Daniel Hartwich und Sonja Zietlow bei der finalen Dschungelprüfung

Dabei hatte der 22-Jährige noch vor Beginn der Challenge mit traurigem Blick gesagt, er wolle keine lebenden Tiere essen. Alle Zweifel schienen Minuten später jedoch vergessen: Erst schüttelte Daniele das Glas, in dem die Spinne saß, damit diese sich einkugelte – daraufhin setzte er sofort den Trinkbehälter an und schüttete den lebendigen Inhalt in seinen Mund. Tierquälerei, befinden nicht wenige Twitter-User. "Was kann die Spinne eigentlich dafür, dass irgendwelche Z-Promis Geld brauchen? Das finde ich dreist", schrieb ein erboster Zuschauer.

RTL / Stefan Menne Tanja Tischewitsch im Dschungelcamp

Es wäre nicht der erste Aufreger über den Umgang mit Tieren im Camp. So hatte Tanja Tischewitsch (28) vor drei Jahren die gleiche Aufgabe wie Daniele absolviert – eine Challenge, die Vorjahressieger Marc Terenzi (39) in seinem Abschlusstest übrigens abgelehnt hatte. Noch 2014 hatte RTL gegenüber Focus Online versichtert, jede Dschungelprüfung mit Tierbeteiligung werde vorab der australischen Tierschutzorganisation 'RSPCA Notification of Animal Usage Form‘ zur Abnahme und Freigabe vorgelegt. "Ohne die Abnahme und Freigabe durch die Tierschützer findet keine Prüfung mit lebenden Tieren statt", hieß es damals.

RTL / Stefan Menne Marc Terenzi bei einer Ess-Prüfung

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.



