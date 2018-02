Sie sind so verliebt! Seit mehr als zwei Jahren sind Kaley Cuoco (32) und ihr Karl nun ein Paar. Im November letzten Jahres hielt ihr Liebster dann um die Hand der The Big Bang Theory-Darstellerin an. Das wäre schon die zweite Hochzeit für die quirlige Blondine. Ihre Ehe mit Tennisstar Ryan Sweeting (30) hielt nicht einmal zwei Jahre. Doch in Karl Cook scheint sie nun den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Der machte der Schauspielerin jetzt eine süße Liebeserklärung.