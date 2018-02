Ex- Bachelor -Kandidatin Yeliz Koc spricht Klartext! Ihr Abgang aus der Kuppelshow hat gesessen: Weil Rosenkavalier Daniel Völz ihr keine Blume in die Hand drückte, obwohl es liebe Worte und Küsse bei einem Date für sie regnete, platzte der Hannoveranerin der Kragen – sie verpasste dem verdutzten Immobilienmakler eine schallende Backpfeife ! Jetzt rechtfertigt sie sich dafür in einem langen Statement auf Social Media!

"An meiner sehr emotionalen Reaktion habt ihr gemerkt: Ich war mit Herz und Leidenschaft dabei! Natürlich wusste ich, worauf ich mich in dieser Show eingelassen habe. Doch als ich nach unserem Date meinen Namen nicht hörte, war ich innerlich so tief enttäuscht, dass es einfach über mich kam", wandte sich die 24-Jährige an ihre Fans auf Instagram. Für den Bachelor wünsche sie sich, dass er ehrlicher und sensibler mit den verbliebenen Kandidatinnen umgehe. Er wisse einfach genau, was er sagen müsse, um das Herz einer Frau zu gewinnen, am Ende hätten aber alle Ladys die gleichen Komplimente bekommen.