Kaum auf der Welt, war der Name das dominierende Thema. Lange mussten die Fans allerdings nicht warten, ehe in diesem Punkt Klarheit herrschte. Stormi Webster heißt der kleine Wurm. Wie TMZ berichtet, bestätigen das auch die Geburtsunterlagen. Der jüngste Kardashian-Jenner-Nachwuchs trägt demnach keinen Doppel- oder Zweitnamen. Kylie scheint in Sachen Namengeschmack also eindeutig nach ihrer Schwester Kim (37) zu kommen. Mit North (4), Saint (2) und Chicago mag auch sie es kurz und knackig.