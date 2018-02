Lilly Becker (41) konnte mit ihrer neuen Haarpracht auch ihren Spross überzeugen! Das niederländische Model zeigte sich in der Vergangenheit bereits in allen möglichen Styling-Facetten – den Rasta-Look sah man bisher aber noch nicht an ihr. Promiflash traf die Ehefrau von Boris Becker (50) nun beim "hairfree"-Kampagnen-Event von Jens Hilbert in Darmstadt und fragte nach: Was hält denn Sohnemann Amadeus Becker (8) von Mamas Haarwandel? "'Mama, du bist so wunderschön', und das ist mir wichtig. Solange Amadeus sagt: 'Mama, du bist schön', ist alles gut", erklärte die ehemalige Global Gladiators-Teilnehmerin freudestrahlend.