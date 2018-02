Ihre Hochzeit wird wohl eines der größten Medienspektakel 2018: Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) werden am 19. Mai vor den Traualtar treten. Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, was für ein Kleid die Ex-Schauspielerin wohl tragen wird. Ein erstes Detail scheint nun schon einmal festzustehen: Meghan will nicht in Weiß heiraten!

WENN Prinz Harry und Meghan Markle bei einem Besuch in Cardiff

Anzeige

Wird die 36-Jährige etwa völlig unkonventionell in einer ganz exotischen Farbe ihrem Prinzen das Jawort geben? Nicht ganz. Die ehemalige Suits-Darstellerin möchte zwar nicht in einem weißen Brautkleid getraut werden, dennoch wird ihre Wahl auf ein klassisches Dress in Elfenbein oder Creme fallen, wie das englische OK!-Magazin jetzt berichtet. Ein Grund dafür soll vor allem Meghans vorangegangene Hochzeit sein. Im Jahr 2011 heiratete sie ihren ersten Mann Trevor Engelson (41) in einem reinweißen Kleid.

Getty Images / Robin Marchant Meghan Markle bei NBC'S New York Summer Press Day 2015

Anzeige

Übrigens ist Harrys Liebste nicht die erste im englischen Königshaus, die nicht in Weiß heiratet. Schon Queen Elizabeth II. (91) selbst heiratete 1947 in einem elfenbeinfarbenen Entwurf. Auch Herzogin Kate (36), obwohl es auf Fotos kaum erkennbar ist, wählte ein Modell in "Off-White". Was sagt ihr zu Meghans Entscheidung, kein Weiß zu tragen? Stimmt ab!

Eddie Mulholland/WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrem Verlobungs-Fotoshooting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de