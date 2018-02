Emotionales Gilmore Girls-Statement! In seiner Rolle als Logan Huntzberger hat Matt Czuchry (40) nicht nur Hauptfigur Rory Gilmore (Alexis Bledel, 36) den Kopf verdreht, sondern auch reihenweise die Frauenherzen vor den Bildschirmen zum Schlagen gebracht. Umso glücklicher waren wohl alle Fans, als auch er für das "Gilmore Girls"-Revival "A Year in the Life" zurück in die Serie gekommen ist. In einem Interview erklärte Matt jetzt, wie er die Wiedervereinigung erlebt hat.