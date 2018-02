Was für eine Entdeckung! Kay One (33) hat jetzt offenbar einen ganz großen Wurf gelandet: Der "Señorita"-Interpret hat die Krefelderin Michelle Mendes unter Vertrag genommen. Die erst 16-Jährige überzeugt trotz ihres jungen Alters schon mit einer Hammerstimme und einem sexy Aussehen à la Kylie Jenner (20). Ihr "Perfect"-Cover von Ed Sheeran (26) teilt der Rapper deshalb jetzt ganz stolz auf seinem Instagram-Kanal und schreibt dazu: "Echt Hammer gesungen." Außerdem verspricht er: In diesem Jahr gibt es auch die erste Single von Michelle.