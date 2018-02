Viel ist vom Sonnenschein nicht zu erkennen, doch immerhin gewährt die Zweifach-Mama endlich einen kleinen Blick auf das neue Familienmitglied im Hause Hilton. Lässig und für die New York Fashion Week gestylt, posiert Nicky mit ihrem Baby in Arm und wirft ihrer Tochter dabei ganz verliebte Blicke zu. Bevor es für Mama zur Show von Oscar de la Renta (✝82) geht, gibt's für den Spross noch zahlreiche Küsse und Knuddeleinheiten. Diesen Moment hält sie zur Freude ihrer Fans in einem lang ersehnten Instagram -Foto fest.

In kurzer Zeit hagelt es für dieses putzige Mutter-Tochter-Bild nicht nur zahlreiche Likes, sondern auch ganz viele liebe Kommentare. "Absolut umwerfend", "Das ist so süß" und "Ich freue mich so für dich. Du hast das süßeste Baby", sind die User aus dem Häuschen. Teddys große Schwester Lily Grace (1) ist hingegen keine Unbekannte auf dem Social-Media-Profil der 34-Jährigen. Ob demnächst also weitere Familienschnappschüsse folgen werden?