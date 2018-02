Auf Instagram erwartete die Follower von David Beckhams (42) Gattin am Montag eine Neuheit: Victoria erklimmt auf dem Pic eine Leiter, um sich Handwerksarbeiten zu widmen! "Nur ein durchschnittlicher Montag im Büro, ein bisschen Instandhaltung leisten", kommentierte die 43-Jährige, die gerade auf der New York Fashion Week ihre neue Kollektion präsentiert, ihren Schnappschuss. Angesichts ihres gewohnt stylischen Outfits scheint ihr Reparaturversuch nicht so ganz ernst gemeint zu sein – auch wenn die Vierfachmutter sich in High Heels wahrscheinlich überall galant bewegen kann!