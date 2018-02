Am 14. Februar ist Valentinstag! Sind die Promis auch in schmusiger Turtelstimmung – oder nehmen sie den offiziellen Tag der Liebenden nicht so ernst? Promiflash hat sich auf dem diesjährigen Askania Award in Berlin bei den VIPs umgehört, ob die den Anlass nutzen, um ihren Lieben eine besondere Freude zu machen. Schmuckdesigner Julian Stoeckel (30) braucht dazu keinen offiziellen Tag, wie er verrät: “Ich schenke das ganze Jahr allen Leuten, die ich liebe und gern habe, Sachen!" Schauspielerin Xenia Seeberg (45) sieht das anders: Ihr Sohn wird zum Valentinstag ganz besonders mit Liebe überschüttet!