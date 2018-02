Dabei soll es an diesem Tag doch um die Liebe geben. Während überall auf der Welt Paare am Valentinstag ihre Bindung zueinander feiern, kam es in Florida zu einem schweren Unglück. An einer Highschool lief ein 19-jähriger Ex-Schüler Amok – tötete 17 Menschen und verletzte mehrere teils schwer. Auf Social Media gedenken jetzt erste Promis der Opfer der schrecklichen Tat.

Es ist wohl für niemanden nachvollziehbar, was den jungen Mann am 14. Februar zu dieser blutrünstigen Tat veranlasst hat. US-Präsident Donald Trump (71) zeigt sein Mitgefühl bereits am Abend auf Twitter: "Meine Gebete und mein Beileid gehen an die Familien der Opfer des schrecklichen Amoklaufs in Florida. Kein Kind, Lehrer oder irgendjemand sonst sollte sich je in einer amerikanischen Schule unsicher fühlen." Wahlamerikaner Bastian Yotta (41) teilt sein Unverständnis für das Attentat in seiner Instagram-Storie: "Es ist schlimm, wirklich schlimm. Meine Gebete, meine Gedanken und meine ganze Energie gehen nach Florida, zu den Opfern und deren Familien." Es sei die Aufgabe eines jeden, Negatives aus seinem Leben zu verbannen, damit so etwas nie wieder passiere. Auch Sängerin Pink (38) zeigte sich angesichts der kürzlichen Ereignisse fassungslos und verdeutlichte das mit einem Repost des US-Politikers Bernie Sanders auf Instagram.