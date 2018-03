Hochkarätiger Zuwachs für Germany's next Topmodel! Seit dem 8. Februar flimmert die beliebte Castingshow wieder über die Fernsehbildschirme. In dieser Staffel unterstützt der Senegalese Papis Loveday (41) Team Schwarz um Thomas Hayo als Runway-Trainer und will den Mädels ordentlich einheizen. "Manchmal muss man auch ein bisschen schreien, ein bisschen sauer, böse sein und ein bisschen die Mädchen schütteln, um das Beste aus ihnen raus zu holen”, erzählte er im Promiflash-Interview. Mit dem 41-Jährigen hat sich Modelmama Heidi Klum (44) einen weiteren Fachmann an Board geholt: So ist Papis ein weltweit gefeiertes Model, entwirft Kleidung für sein eigenes Modelabel und engagiert sich mit Herz als UNESCO-Botschafter.



