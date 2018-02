Elena Miras und Mike Heiter sind im Babyglück: Die beiden ehemaligen Love Island-Kandidaten bekommen ihr erstes gemeinsames Kind. Doch was sagt eigentlich Elenas Ex-Bettgefährte Jan Sokolowsky dazu, mit dem sie die Kuppelshow gewann? Immerhin sind die Bald-Eltern erst seit vergangenem Oktober zusammen. Im Bild-Interview bezweifelt der Kölner deshalb, ob die beiden sich in ihrer kurzen Beziehungszeit die Nachwuchs-Entscheidung gut überlegen konnten: “Ich hoffe, dass sich die beiden dessen bewusst sind, was es bedeutet, ein Kind in die Welt zu setzen und sie sich ausreichend Gedanken diesbezüglich gemacht haben.”