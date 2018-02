So heftig geht es also hinter den Germany's next Topmodel-Kulissen ab! Auch dieses Jahr treten die Kandidatinnen in einem Battle gegeneinander an. Team Schwarz, unter der Leitung von Thomas Hayo, gegen Team Weiß, angeführt von Michael Michalsky (50). Promiflash weitet den Wettkampf der Models mal ein wenig aus: Welche Crew hat Backstage wohl am meisten Spaß?