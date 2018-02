Greift der Bachelor hier seine Ex-Anwärterin an? So richtig super schien Daniel Völz den Abgang von Samira Klampfl schon in der gestrigen Folge nicht zu finden. Die Kandidatin entschied sich während der Übergabe gegen die rote Schnittblume und gab dem Rosenkavalier damit einen heftigen Korb. Nagt diese unerwartete Zurückweisung etwa am Stolz des Frauenschwarms?