Auf die Frage, ob sich das Schlagersternchen eine Versöhnung mit ihrer Halbschwester vorstellen könne, antwortete Jenny im Interview mit Closer: "Ich denke nicht. Ich hoffe, dass kein böses Blut mehr fließt. Offiziell ist alles auf einem guten Weg." So ganz schließt die 25-Jährige einen wiederhergestellten Familienfrieden also nicht aus, sagt aber auch klar: "Natürlich denke ich jede Minute an meinen Papa und werde das, was damals passiert ist, niemals vergessen können."