Mitte der Woche gab es aus dem dänischen Königshaus eine traurige Nachricht, denn Prinz Henrik war am Dienstag im Alter von 83 Jahren friedlich eingeschlafen. Gestern wurde sein Sarg von Schloss Fredensborg im Norden Dänemarks in die Hauptstadt Kopenhagen überführt, wo am 20. Februar die Beerdigung stattfinden wird. Bei dem Begräbnis sollen allerdings nur die nächsten Angehörigen dabei sein, weswegen diese Nachbar-Royals fehlen!