Dieses Love Island-Paar führt eine ganz schön schwierige Fernbeziehung: Elena Miras lebt in der Schweiz, Mike Heiter in Deutschland. Eine ziemlich weite Entfernung, die sie da für ein paar romantische Stunden immer zurücklegen müssen. Im Promiflash-Interview hat Mike jetzt verraten, wie sie das durchhalten: "Ja, also Videoanrufe machen wir jeden Tag. Wir hören und sehen uns am Handy so jeden Tag, auf jeden Fall. Aber haben immer Kontakt." Drei- bis viermal die Woche sehen sich die beiden. Und gibt's dazwischen auch mal heiße Pics oder Telenfonsex? "Wir wissen uns zu helfen, ja", erklärte der werdende Papa

dazu nur vielsagend.