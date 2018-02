Ihre Nerven liegen blank! Am 19. Mai ist es endlich so weit: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) geben sich in London das Jawort. Dass die royale Hochzeit das Leben des Serienstars komplett auf den Kopf stellen wird, wird ihr offensichtlich erst jetzt richtig bewusst. Der steigende Druck scheint die Schauspielerin nun zu überwältigen.