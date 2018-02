In den vergangenen zwei Folgen musste Bachelor Daniel Völz hart einstecken: Nachdem ihm Kandidatin Yeliz Koc nach seiner Abfuhr eine heftige Ohrfeige verpasst hatte, bekam er in der letzten Folge dann gleich zwei Körbe. Sowohl Maxime Herbord als auch Samira Klampfl warfen das Handtuch und wollten keine Rose mehr. Aus diesem Grund stellt er die verbliebenen Mädels in dieser Woche nun vor eine drastische Entscheidung.