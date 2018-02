Als Vollblutmama weiß Janni Hönscheid (27) mehr als jeder andere, was für ihr Kind am besten ist. Auf der Reise mit ihrem Liebsten Peer Kusmagk (42) und Sohnemann Emil-Ocean lernte die Surferin eine weitere Power-Mama kennen. Der Erfahrungsaustausch inspirierte sie jetzt zu einem emotionalen Post: Hört in Sachen Erziehung auf eure Instinkte!, appelliert sie an ihre Fans