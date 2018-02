Maren Gilzer (58) wagt den nächsten Schritt! Im Juni vergangenen Jahres machte die Ex-Dschungelcamp-Queen ihre Beziehung zu dem Unternehmer Harry Kuhlmann öffentlich. Jetzt planen die Turteltauben ihr erstes gemeinsames Liebesnest, wie Maren im Promiflash-Interview verriet. "Wir sind gerade dabei, am Packen und am Ausmisten. Und ja, wir wollen diesen Monat noch zusammenziehen", strahlte die Schauspielerin.



