Cathy Lugner (28) ist tief gefallen – das findet zumindest ihr Ex Richard Lugner (85)! In der Kuppelshow Naked Attraction zeigte sich das Reality-Sternchen am Montagabend vollständig entblättert und offenherzig wie nie. Gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Anastasia Sokol alias Katzi verfolgte auch ihr Ex-Mann Richard "Mörtel" Lugner die offenherzige Partnersuche seiner Verflossenen im TV – doch der schien alles andere als begeistert von ihrem hüllenlosen Anblick: In seinen Augen war Spatzis Auftritt einfach nur peinlich!

Im Gespräch mit dem österreichischen Blatt heute.at wetterte der 85-Jährige unverblümt gegen das öffentliche Auftreten seiner Ex: "Ein Wahnsinn, so tief. Mich haben so viele Leute angerufen." Dem Immobilienmogul scheint die Entwicklung seiner Ex-Flamme ernsthafte Bauchschmerzen zu bereiten – dabei war das Ex-Playmate auf seinem Instagram-Account doch schon immer sehr freizügig unterwegs. Die Schmerzgrenze ist bei Richard nun aber offenbar so langsam erreicht: "Ich lehne das ab, was sie macht. Man muss wissen, wo seine Grenzen sind."

Bereits beim Wiener Opernball zeigte der Baulöwe seiner Ex-Frau die kalte Schulter und würdigte sie keines Blickes. Gegenüber Promiflash erklärte die 28-Jährige damals allerdings, dass das eben seine Masche wäre: "Das ist normal und seine Art, Show zu machen." Genau aus diesem Grund liebe die Presse Richard auch so. Ob das nun auch auf seine Aussagen zu Cathys jüngstem Nackt-Auftritt zutrifft, bleibt abzuwarten.

