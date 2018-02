"Not Heidis Girl!" Anfang Februar laden sechs junge Mädchen einen Anti-Germany's next Topmodel-Song hoch – und der wird prompt zum Viral-Hit! In dem Lied kritisieren sie vermeintliche Schönheitsideale, die Heidi Klum (44) mit ihrer Castingshow vermitteln soll. Über 500.000 User haben sich den Clip schon angeschaut und die Resonanz ist positiv. Beim Musikvideo, das in einer Stadtteilschule spielt, hat die Schauspielerin Lara-Maria Wichels geholfen. Promiflash hat bei der 25-Jährigen nachgefragt, was den Track so relevant für Teenies macht: “Der Song ist wichtig, um den unendlich vielen Mädchen, die unter dem in den Medien und vor allem bei GNTM vorgelebten Schönheitsdruck und Magerwahn leiden, zu sagen: Ihr seid wunderschön und einzigartig!"



