Cathy Hummels (30) wird zum Social-Media-Liebling! In den vergangenen Jahren hatte die Fashionexpertin im Netz immer mal wieder mit einem Shitstorm zu kämpfen. Vor allem während der Fußball-Europameisterschaft 2016 bekam die Frau von Mats Hummels (29) eine große Portion Hate ab. Doch spätestens seit der Geburt ihres Sohnes hat sich das Blatt für die Designerin gewendet: Sie sammelt Tag für Tag mehr Fans!

Cathy ist megahappy über das positive Feedback, das sie in den vergangenen Wochen im sozialen Netzwerk erhält. In ihrer Instagram-Story teilt sie stolz einige Nachrichten ihrer Follower. "Ich finde es wahnsinnig toll, wie du dich im Babyalltag schlägst und dabei noch so sympathisch, echt und ehrlich bist. Das war nicht immer so. Damals bei Let's Dance dachte ich nur: 'Was ist das denn für eine hohle Tante'", lautet beispielsweise das Lob eines Users.

"Eure Nachrichten sind wirklich unglaublich. Ich versuche, alles zu lesen. Aber jedem zu antworten, schaffe ich nicht. Ihr seid toll", bedankt sich Cathy für den Support ihrer Community. Über 272.000 Follower begeistert die Modeliebhaberin auf Instagram mit den Momentaufnahmen ihres Alltags. Könnt ihr verstehen, dass sie mittlerweile besser bei den Usern ankommt? Stimmt im Voting ab!

