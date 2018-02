Aus Germany's next Topmodel wird langsam aber sicher Zoe-TV: Seit drei Folgen steht die österreichische Drama-Queen im Mittelpunkt von Modelmama Heidi Klums (44) Castingshow – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Mit ihren Tränen und Zicken-Anfällen schafft es die 18-Jährige nicht nur immer wieder im Netz zu polarisieren, sie ist auch die Topmodel-Anwärterin, von der man am meisten in der Sendung sieht! Die Promiflash-Leser können Zoes provokantes Verhalten aber nicht wirklich nachvollziehen: Knapp 83,4 Prozent der Umfrageteilnehmer finden Zoes Art einfach nur unmöglich! Nur 16,6 Prozent sind der Meinung, dass das Image der blonden Schönheit allein durch den raffinierten Schnitt des Senders zustande kommt.



