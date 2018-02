Der Zickenzoff bei Germany's next Topmodel scheint einfach kein Ende zu nehmen! Eigentlich sind die Kandidatinnen Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) gut befreundet, doch seit den Dreharbeiten in der Karibik herrscht immer wieder dicke Luft zwischen den beiden. In einem Bild-Interview sprach Zoe jetzt offen über das Verhältnis zu ihrer BFF: "Unsere Freundschaft wird hier bei der Show hart auf die Probe gestellt. Das konnten wir nicht so ganz meistern bisher, noch bin ich aber guter Dinge, dass wir das wieder hinbekommen."



