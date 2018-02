So viele Fans wünschen sich dieses Liebes-Comeback – und auch Brad Pitts (54) Mom will ihren Sohn wieder mit seiner Ex-Flamme sehen! Sowohl der Schauspieler als auch seine Verflossene Jennifer Aniston (49) sind aktuell Single, nachdem ihre Ehen mit anderen Stars in die Brüche gegangen waren. Angeblich sind die beiden jetzt sogar wieder auf Flirtkurs. Über eine Liebes-Reunion dürfte sich Brads Mama Jane diebisch freuen: Für sie wäre Jen die ideale Schwiegertochter.

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt bei den Emmys 2004

Bereits vor mehreren Wochen soll das Ex-Ehepaar den Kontakt zueinander neu aufgenommen haben, die beiden verstehen sich offenbar prächtig. Laut Radar Online geht Brads Mom da das Herz auf: "Davon hat sie seit über zehn Jahren schon geträumt. Sie hat nie den Glauben daran verloren und den Kontakt zu Jen über Jahre weiter gepflegt", sagte ein Insider dem Portal. Die beiden Ladys sollen nicht nur regelmäßig telefonieren und dabei keinen Geburtstag auslassen, sondern schreiben sich offenbar mehrmals im Monat ganz altmodisch Briefe.

WENN Brad Pitt und seine Mutter Jane Etta Pitt bei der Oscar-Verleihung 2012

Mit ihrer Hoffnung auf ein Love-Comeback steht Brads Mutter nicht alleine da: Fast die gesamte Familie von Brad Pitt wünscht sich seine Rückkehr zu Jennifer. Als klar wurde, dass Jennifers Ehe mit Justin Theroux (46) nicht mehr funktioniert, wurde die Familie des Hollywood-Stars aktiv. "Sie haben Brad einen Schubs gegeben, den Kontakt wieder aufzunehmen. Jetzt sind sie voll entschlossen, die beiden wieder zusammen zu sehen", teilte der Promi-Insider in dem Interview mit. Würdet ihr euch auch eine Pitt-Aniston-Reunion wünschen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Paul Hawthorne / Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt in New York, 2004

