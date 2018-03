Sie schwelgt in Erinnerungen! Sechs Wochen nach ihrer heimlichen Hochzeit verbrachten GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) und Ehemann Kevin ihre Flitterwochen in Südafrika. Längst ist der Turtelurlaub für das Paar vorbei, doch im Promiflash-Interview schwärmte die Schauspielerin von dem romantischen Trip: "Ich war superglücklich, einfach komplett jeden Tag vollständig mit meinem Mann zu verbringen. Das war super. Ich wollte gar nicht mehr aufhören, mit ihm Zeit zu verbringen." In den nächsten Wochen werden die beiden weniger Zeit für ihr Privatleben haben: Die 26-Jährige macht bei Let's Dance mit – eine doppelte Belastung neben den Dreharbeiten für die Soap!



