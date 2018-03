Bergsteigen und Sporttreiben! GZSZ-Liebling Iris Mareike Steen (26) und ihr Ehemann Kevin verbringen die Flitterwochen in Südafrika. Aktuell turteln die zwei in Kapstadt. Doch statt faul am Strand herumzuliegen, geht es für die Schauspielerin und ihren Schatz hoch hinaus: Die gebürtige Hamburgerin klettert auf den berühmten Tafelberg. Aber auch die Romantik kommt in der Mother City nicht zu kurz – bei Traumkulisse und Sekt genießen die frisch Angetrauten ihr Liebesglück.



