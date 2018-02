Ist sie zu sexy für das Modelgeschäft oder vielleicht zu arrogant für den Geschmack der Germany's next Topmodel-Fans? Während die 18-jährige Zoe Saip mit Heulattacken und Null-Bock-Momenten für Aufregung sorgt, bietet Power-Blondine Gerda Lewis die wahrscheinlich heißesten Momente der diesjährigen GNTM-Staffel. Das Feedback von Jury und Fotografen fällt jedoch sehr durchwachsen aus: Sie stand sogar schon auf der Kippe! Doch Gerda gibt sich trotzdem äußerst selbstbewusst.

Instagram / gerda.jlewis Gerda, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

In der gestrigen Folge musste Gerda hart kämpfen, um eine Runde weiterzukommen. Weil sie in der Woche zuvor nur eine schwache Leistung abgeliefert hatte, schickte Modelmama Heidi Klum (44) sie ins Shoot-Out gegen Liane Polt (17). Am Ende konnte die Bloggerin diesen Zweikampf aber glücklicherweise für sich entscheiden. Ihrer Selbstsicherheit tat die knappe Entscheidung derweil wohl keinen Abbruch, wie ein neuer Instagram-Post beweist. "Ich glaube, meine GNTM-Karriere geht in die Geschichte ein... Ein ständiges Auf und Ab", schrieb die schöne Modelanwärterin. Feiert sich da etwa jemand ganz gerne selbst? Der Rest ihres Posts wirkt dann jedoch wesentlich bescheidener: "Ich bin alles andere, als perfekt – aber ich kämpfe, bis ich nicht mehr kann. Ich könnte auch heulen nach so viel Kritik... Aber ich zeige lieber Stärke als Schwäche."

Instagram / gerda.topmodel.2018 Pia Riegel und Gerda Lewis, Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Gerdas Follower stehen derweil eindeutig hinter ihr: Sie überhäufen die Kölnerin in den Social-Media-Kommentaren mit ganz viel Lob und wünschen ihr großen Erfolg bei GNTM. Doch was glaubt ihr: Kann Gerda in der Sendung noch viel weiter kommen?

Instagram / gerda.topmodel.2018 Gerda Lewis in der 13. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de