So günstig kann auch schön sein! Vergangenen Freitag ging Emily Ratajkowski (26) mit ihrem Freund, den Schauspieler und Produzenten Sebastian Bear-McClard, den Bund der Ehe ein. Diese Überraschung teilte sie ihren Fans via Social Media mit. Ganz unkonventionell und locker gaben sich die Verliebten das Jawort. Und genau so war auch ihr Outfit für den großen Tag: Emilys Hochzeitsrobe kostete gerade einmal schlappe 200 Dollar!

Für den großen Tag entschied sich das Model gegen ein pompöses, weißes Kleid und wählte einen etwas anderen Style: In einem senfgelben Hosenanzug mit einem schwarzen Schlapphut verzückte die 26-Jährige ihren Sebastian. Auch ihre modebegeisterten Fans dürften sich jetzt freuen: Mit knapp 200 Dollar ist die Kombi aus Jacke und Schlaghose der spanischen Modemarke Zara durchaus erschwinglich.

Für viele Supporter dürfte auch Emilys Eheschließung eine ziemliche Überraschung gewesen sein. Erst seit wenigen Wochen ist die "Gone Girl"-Darstellerin mit dem Filmemacher zusammen. Zum ersten Mal wurden die beiden Turteltauben von Paparazzi am Valentinstag erwischt. Nur kurz davor beendete das Mannequin eine dreijährige Beziehung zu dem Musikproduzenten Jeff Magid.

