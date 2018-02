Er kennt sie eben ziemlich gut! Vier Jahre lang waren Khloe Kardashian (33) und Lamar Odom (38) verheiratet, wurden im Dezember 2016 jedoch geschieden. Obwohl die drittälteste Schwester des Reality-Clans sich stets Nachwuchs wünschte, blieb die Ehe kinderlos – eine Erfahrung, die Khloe jetzt mit ihrem neuen Partner Tristan Thompson (26) nachholen wird. Lamar sprach jetzt in einem Interview über die Schwangerschaft seiner Ex – und könne sich die bereits sehr gut als Mutter vorstellen!

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

"Das wird ein verdammt verwöhntes Baby", merkte der Ex-Basketball-Star gegenüber Access an. Etwa ein Seitenhieb gegen seine Verflossene? Ganz im Gegenteil! Lamar halte Khloe schon jetzt für eine wundervolle Mutter und gönne ihr die lang ersehnte Schwangerschaft von ganzem Herzen: "Es hätte keiner besseren Person passieren können. Ich habe mich sehr für sie gefreut."

Snapchat / Khloe Kardashian Khloe Kardashian, Reality-TV-Star und Unternehmerin

Ob er damit einigen Gerüchten der vergangenen Wochen den Wind aus den Segeln nehmen kann? Vermeintliche Insider behaupteten kurz nach dem Bekanntwerden der Baby-News, dass Lamar wegen Khloes bevorstehendem Familienglück am Boden zerstört sei – sogar so sehr, dass er einen Rückfall in seine Alkoholsucht erlitten haben soll. Nach einem verbitterten Ex klingt er in dem aktuellen Interview jedoch so ganz und gar nicht!

Michael Loccisano/ Getty Images Lamar Odom auf einer Gala in New York

