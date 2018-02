Sie teilt ihr Leben gerne mit ihren Fans – nur ihre Kinder zeigt Heidi Klum (44) nicht in der Öffentlichkeit. Kaum einer weiß, wie ihre vier Kids aussehen. Umso seltener sind die zwei Schnappschüsse, die das Model jetzt hocherfreut teilt. Ihre älteste Tochter Leni nahm am Wochenende an einem Tanzwettbewerb teil – und konnte ihn sogar gewinnen. Klar, dass Mama Heidi da fast vor Stolz platzt!

Instagram / heidiklum Leni Klum, Tochter von Model Heidi Klum

Auf dem ersten Bild, das die Blondine bei Instagram teilt, sieht man die Silhouette der 13-Jährigen. Sie trägt ein Tutu, Kopfschmuck und einen Dutt. Dazu schreibt die 44-Jährige: "Leni... Sekunden bevor es auf die Bühne geht." Anschließend gibt es dann DAS Siegerfoto: Die Jugendliche hält einen Pokal in der Hand, streckt ihn in die Luft. "Die ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt." Dazu schreibt sie als Hashtags "Erster Platz", "Stolze Mama" und "Tanzwettbewerb". Scheint, als wäre auch Leni mit ihren jungen Jahren bereits auf der Erfolgsspur.

Jamie McCarthy / Getty Images Heidi Klum bei den Grammy Awards 2018

Die hatte aber auch wahrlich prominente Glücksbringer. Unter dem ersten Foto wünschten ihr GNTM-Juror Thomas Hayo und Starfotograf Rankin viel Glück. Und das hat sich offenbar direkt ausgezahlt. Leni wurde mit einem Pokal und Heidis Fans mit diesen tollen Fotos belohnt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tochter Leni am GNTM-Set

