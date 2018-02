Was ist nur mit ihr los? Kader Loth (45) ist vor allem für ihre unverblümte Art bekannt. Jetzt sind es aber mal nicht ihre locker-flockigen Sprüche, die für Aufsehen sorgen, sondern ihre Gesundheit: Ein Instagram-Pic der Reality-Lady zeigt sie im Krankenhaus! Und genau dieser Anblick stürzt die Fans der Deutsch-Türkin in große Sorge, wie zahlreiche Kommentare unter dem Social-Media-Post zeigen.

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-Star

Mit einer Kanüle in der Hand fotografierte sich die 44-Jährige am vergangenen Freitag selbst und postete die private Momentaufnahme überraschend im Netz. Zu dem Bild, auf dem ihre Augen nicht zu sehen sind, schreibt Kader lediglich: "OP überstanden!!! Endlich werde ich heute entlassen!" Welchem Eingriff sich die sonst so taffe Ex-Dschungelcamp-Kandidatin unterziehen musste, verrät sie bisher aber nicht. Noch immer warten ihre Fans vergeblich auf eine Erklärung und drücken neben ihrer Beunruhigung vor allem aber auch ihre Genesungswünsche aus.

Alexander Koerner/Getty Images for Sava Nald Kader Loth bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2015 in Berlin

Ein Blick auf vorherige Posts des rassigen TV-Stars zeigt deutlich: Kader ist eine echte Glamour-Lady, auf ihren Pics zeigt sie sich sonst immer nur top gestylt. Was genau hinter dem mysteriösen Krankenhausfoto steckt, bleibt zwar weiterhin ein Rätsel, fest steht jedoch: Die Unterstützung ihrer Fans ist ihr sicher – ebenso wie der Beistand ihres Liebsten Ismet Atli, den sie im vergangenen Jahr ganz heimlich geheiratet hat.

Instagram / kader_loth Ismet Atli und Kader Loth

