In Sachen Mode macht ihr wohl keiner was vor! Herzogin Kate (36) erwartet aktuell ihr drittes Kind mit Prinz William (35) und befindet sich mittlerweile schon in der letzten Phase ihrer Schwangerschaft. Trotz deutlich erkennbarer Babykugel weiß sich die royale Fashion-Ikone natürlich stets stilsicher zu kleiden. Das bewies die hübsche Brünette jetzt bei einem Besuch in einem gynäkologischen Zentrum in London!

WPA Pool/ Getty Images Herzogin Kate bei ihrem Besuch im Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

Der hochschwangere Zustand hielt die Herzogin von Cambridge nicht von ihren königlichen Verpflichtungen ab: Kate erschien dauerstrahlend und superhappy zum Meeting mit Lesley Regan, der Präsidentin des Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, einer britischen Fachschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Kurz vorher hatte der Kensington Palace bekannt gegeben, dass die 36-Jährige zur neuen Patronin der Gesellschaft ernannt worden sei. Auch bei diesem Event war Kate mal wieder der absolute Hingucker – und verzauberte nicht zuletzt im superschicken blauen Kleid mit passendem Navymantel dank Mega-Schwanger-Glow!

WPA Pool/ Getty Images Herzogin Kate bei ihrem Besuch im Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

Auf Baby-Beschwerden deutete bei diesem glücklichen Auftreten so gar nichts hin! Immer wieder wurde in der Vergangenheit gemunkelt, dass Kate wie schon bei den ersten beiden Schwangerschaften unter heftiger Übelkeit leiden und panische Angst vor der Geburt haben soll.

Chris Jackson / Getty Images RCOG-Präsidentin Lesley Regan und Herzogin Kate

