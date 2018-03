Jetzt will sie es ihren Mode-Kritikern aber so richtig zeigen! Bei der Premiere ihres neuen Spionage-Thrillers "Red Sparrow" in New York posierte Jennifer Lawrence (27) in einem heißen Zweiteiler aus durchsichtigem Bondage-Body und einem bodenlangen, schwarzen Rock. Für den Hingucker der Extraklasse sorgte allerdings nicht das verruchte Outfit, sondern ihr freigelegter Nippel. Dieses Fashion-Malheur passierte nur kurz nach einer anderen hitzigen Diskussion über ihr Styling: Bei der Filmpremiere in London hatte die Schauspielerin bei Eiseskälte ein sehr freizügiges Kleid getragen.



