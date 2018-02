Sie hat offenbar mit ihrem Ex abgeschlossen. In der Talkshow von Ellen DeGeneres (60) erklärte Heidi Klum (44) jetzt ganz offen: "Ich bin sehr Single und sehr bereit, das zu ändern." Zuletzt war die Modelmama mit Vito Schnabel (31) liiert. Nach ihrer dreijährigen Beziehung gab die Blondine im vergangenen September allerdings die Trennung bekannt. Interesse an einer Reunion hat die Hauptjurorin von Germany's next Topmodel offenbar nicht – dafür aber an einem ganz bestimmten Hollywood-Hottie.



