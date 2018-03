Ihr kamen einfach ständig die Tränen! Susan Sideropoulos (37) soll mit ihrer neuen Show eigentlich für Glücksgefühle sorgen. In "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar" schenkt sie einem verliebten Paar 15.000 Euro für die perfekte Hochzeit. Einziges Manko: Die komplette Trauung muss innerhalb der nächsten zwölf Stunden organisiert werden. Dieser Zeitstress sorgte nicht nur bei den Kandidaten für Gefühlschaos: "Ich muss zugeben, dass ich bei jeder Aufzeichnung geweint habe. Das war mir dann auch irgendwann ein bisschen unangenehm", erinnert sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin im Promiflash-Interview an die Dreharbeiten. "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar", immer dienstags um 20:15 Uhr auf RTL II.



